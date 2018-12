Ukraines udenrigsminister siger, at Natos lande bekræftede ham i, at Ukraine bliver medlem af alliancen.

Når Rusland skyder mod ukrainske militærskibe og beslaglægger disse, som det skete i forrige weekend, er det med til at skubbe Ukraine mod et medlemskab af Nato.

Det mener udenrigsminister Anders Samuelsen, som tirsdag deltager i en række møder med sine kolleger i Nato.

På et af møderne deltog også udenrigsministeren fra Ukraine, som ikke er medlem, men som søger både politisk og militær opbakning fra alliancen efter Ruslands angreb mod den ukrainske flåde 25. november i Kertjstrædet.

Han hævder, at han på mødet fik bekræftet, at Ukraine bliver medlem af Nato.

- Vi fik en vigtig besked fra vore partnere - Ukraine bliver medlem af Nato, citerer den politiske chef i det ukrainske udenrigsministerium, Oleksii Makeiev, landets udenrigsminister, Pavlo Klimkin, efter mødet.

Nato har formelt skrevet Ukraine på en liste over lande, som stræber efter medlemskab. Ukraines parlament har taget skridt i retning af at blive i stand til at opnå medlemskab.

Samuelsen bekræfter ikke, at der blev givet et direkte løfte til Ukraine. Men stemningen blandt Natos lande er ændret til fordel for det siddende styre i den tidligere sovjetrepublik.

- Fornemmelsen, man har efter sådan et møde, er, at irritationen over Rusland er stadigt stigende. Dermed er Rusland med til at skubbe Ukraine og Georgien i armene på Nato, siger Anders Samuelsen.

Dermed er Rusland med aggressioner i Østukraine, på Krim og i Sortehavet med til at gøre noget, som "de slet ikke er interesseret i".

- Stemningen i forhold til virkelig at holde fast i, at perspektivet (for ukrainsk medlemskab, red.) er der, og muligheden skal være der, den er klart vokset i dag, siger udenrigsministeren.

Han tilføjer, at Ukraine skal leve op til de kriterier og betingelser, der er. Men den seneste aggression fra Rusland er - ifølge Samuelsen - for mange Nato-lande blevet "et argument for, at de skal have muligheden".

