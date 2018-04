En kvindelig mistænkt har angiveligt skudt sig selv efter skudepisode i Californien, oplyser politiet.

San Fransisco. Amerikansk politi er rykket massivt ud til et skyderi ved selskabet YouTubes hovedkvarter i San Bruno i Californien.

Ifølge politiet er mindst fire ofre bragt til nærtliggende hospitaler, deres tilstand er ukendt.

Samtidig oplyser en polititalsmand på et pressemøde, at en kvindelig mistænkt er fundet død, efter at hun angiveligt har skudt sig selv.

Politiet opererer ud fra en mistanke om, at kvinden skal have skudt mod personerne i bygningen, men oplysningerne er sparsomme.

På det sociale medie Twitter har politiet i San Bruno tidligere opfordret folk til at holde sig væk fra adressen, der nu er evakueret.

- Vi er rykket ud til en aktiv skudepisode. Hold jer fra Cherry Ave og Bay Hille Drive, skriver politiafdelingen på Twitter.

/ritzau/Reuters