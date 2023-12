Der udbrød panik på et universitet i Las Vegas onsdag, da en ukendt gerningsmand pludselig åbnede ild på University of Nevada.

Meldingerne om skyderiet kom kort før middag lokal tid og fik straks myndighederne i højeste alarmberedskab.

Det skriver CNN.

»Der ser ud til at være flere ofre på nuværende tidspunkt. Undgå venligst området, og vi vil snart mere information,« oplyste politiet i Las Vegas til pressen umiddelbart efter hændelse.

The suspect in a shooting at the University of Nevada, Las Vegas is dead, authorities said in a news conference Wednesday.



Officials also shared that multiple victims were taken to the hospital and there is no further threat. pic.twitter.com/jO1mYm61GD — The Associated Press (@AP) December 6, 2023

I en skriftlig udtalelse har politiet efterfølgende oplyst, at skyderiet har kostet tre personer samt den formodede gerningsmand livet.

En person, der også blev ramt af skud, er i kritisk tilstand.

Myndighederne har ikke oplyst, hvem ofrene er. Det står heller ikke klart, om den formodede gerningsmand er blevet dræbt af politiet, eller om vedkommende har taget sit eget liv.

Vincent Perez, der underviser på universitetet, siger ifølge Ritzau til mediet MSNBC, at han hørte mange skud, inden han søgte dækning.

»Jeg vil sige omkring syv, otte skud. Et efter et. Højt, meget højt,« siger han.

»Så snart vi hørte det, løb vi indenfor, og det gik op for os, at det var et ægte skyderi, og at der var en person, der var i færd med at skyde,« siger han.

Der er fortsat ikke mange detaljer om hændelsen.

Efter et opkald til alarmcentralen om et skyderi på universitetet rykkede politiet ud og fik fat i den mistænkte, oplyser Adam Garcia, der er talsmand for universitetet.

»Den mistænkte er afgået ved døden,« tilføjer han.

De første meldinger om skyderiet kom omkring klokken 12.00 amerikansk tid og inden for omkring en halv time kunne politiet oplyse, at den mistænkte gerningsmand var lokaliseret og afgået ved døden.

Den del af universitet, hvor skyderiet fandt sted, ligger lidt mere end tre kilometer fra Las Vegas Strip, hvor mange af byens kasinoer ligger.

Der går mere end 30.000 studerende på universitetet.

Det lokale politi siger, at eleverne på universitetet er meget rystede.

Det er ikke første gang, at der er sket et skyderi i Las Vegas.

I 2017 fandt et masseskyderi sted i Las Vegas, hvor en bevæbnet mand begyndte at affyre skud fra vinduet fra et hotel mod en musikfestival på Las Vegas Strip.

60 personer blev dræbt og flere hundrede blev såret i, hvad der betegnes som det dødeligste masseskyderi udført af en enkelt gerningsmand i amerikansk historie.

/ritzau/Reuters