De amerikanske myndigheder i Las Vegas, Nevada, er i højeste alarmberedskab lige nu.

Det skyldes, at der er meldinger om et skyderi på universitet University of Nevada, skriver CNN.

Selv oplyser de lokale myndigheder:

»Vi reagerer på foreløbige rapporter om et aktivt skyderi på universitet.«

»Der ser ud til at være flere ofre på nuværende tidspunkt. Undgå venligst området, og vi vil snart mere information,« oplyser politiet i Las Vegas.

Myndighederne tilføjer, at en mistænkt gerningsmand er lokaliseret. Vedkommende er afgået ved døden.

»Der pågår en aktiv efterforskning. Undgå området,« gentager politiet for få minutter siden.

I mellemtiden har studerende og personale fået besked om at søge ly indenfor.

Også Det Hvide Hus har netop kommenteret på skyderiet.

Her lyder meldingen fra pressesekretær Karine Jean-Pierre, at man følger skyderiet »meget tæt«.

Den lokale borgmester, Carolyn G. Goodman, udtaler:

»Tragisk og hjerteskærende nyheder fra University of Nevada. Jeg beder for alle på universitet, mens de lokale myndighederne håndtere situationen.«

Tilstanden på de ramte ved skyderiet er ukendt.

B.T. følger sagen.