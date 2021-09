Der har mandag været skyderi på et universitet i den russiske by Perm. Flere er angiveligt døde og sårede.

Der er dog endnu uklarhed om, hvor alvorligt angrebet egentlig har været.

Ifølge det russiske nyhedsbureau TASS skulle det russiske sundhedsministerium have bekræftet, at mindst ti personer skulle være kommet til skade – men der er ingen oplysninger om, hvor alvorlige skaderne er.

RT News skriver dog, at fem er døde og seks er sårede – det samme gør nyhedsbureauet Reuters.

Der skulle være tale om en enkelt – uidentificeret – gerningsmand, der kl. 11 lokal tid skulle været ankommet til universitetet.

Ifølge RT News skulle universitetet hurtigt herefter via sociale medier have informeret folk om, at de skulle forlade campusområdet øjeblikkeligt eller låse sig inde. Det lød også, at alle andre skulle holde sig væk.

På sociale medier florerer der ligeledes videoer, hvor man kan se studerende kravle ud af vinduerne på universitetsbygningen og hoppe ned fra 1. sals-højde. Lige som der også findes videooptagelser af en sortklædt, bevæbnet mand, der kan ses gående på vej ind mod uddannelsesstedet. Se det øverst i artiklen

Ifølge Tass og RT News skulle gerningsmanden være blevet anholdt og i den forbindelse såret, mens Reuters skriver, at han skulle være død.

Opdateres …