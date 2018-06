Et skyderi har fundet sted på det amerikanske medie Capital Gazette.

Flere skulle være omkommet ved skyderiet, som fandt sted torsdag eftermiddag lokal tid, skriver Fox News.

Mediet har sine oplysninger fra sherif Ron Bateman, som fortæller, at gerningsmanden blev overmandet og anholdt kort efter meldinger om skydaffyringer og flere dødsfald i byen Annapolis.

En medarbejder på mediet har skrevet et tweet med ordlyden: 'En aktiv skytte på 888 Bestgate (adressen på mediet, red.) hjælp os.'

This is from an intern at the Capital Gazette in #Annapolis. @WMAR2News is working on getting more information and sending a crew that way. https://t.co/5PCFvDA4Rf — Skyler A. Henry (@SkylerHenry) 28. juni 2018

Radiostationen WBAL melder, at mindst seks personer er ramt af skud.

En journalist på mediet ABC7 News skriver på Twitter, at gerningsmanden havde en shotgun og at han nu er tilbageholdt af politiet.

UPDATE: @ABC7Brad reporting that according to sources, a shotgun was involved and a suspect is in custody in Annapolis shooting. — Nancy Chen (@NancyChenNews) 28. juni 2018

Capital Gazette ligger i Maryland, USA.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ — ATF HQ (@ATFHQ) 28. juni 2018

Opdateres...