Lørdag aften er politiet i Malmø rykket ud til både en skudepisode og en mulig eksplosion i den svenske by.

To personer er på hospitalet efter en skudepisode i Malmø, Sverige, lørdag aften.

Det rapporterer flere svenske medier, herunder Kvällsposten.

Skudepisoden er sket ved en restaurant på Möllevångstorget i Malmø. Politiet fik anmeldelsen klokken 21.03 lørdag og kørte straks til stedet sammen med ambulancer.

Politiet fandt på stedet en person, som menes at være ramt af skud. Den sårede blev sendt på hospitalet i Malmø.

Kort tid efter ankom endnu en person, som formentlig også er ramt af skud, til hospitalet i en privat bil.

- Der er tale om en offentlig plads, hvor der færdes mange mennesker, siger pressetalsperson for politiet Katarina Rusin til det svenske nyhedsbureau TT.

Hun understreger, at det er for tidligt at sige, om den sårede person, der ankom til hospitalet i en privat bil, blev skudt uden for den samme restaurant.

Samtidig blev der meldt om en større eksplosion på Edward Lindahlsgatan i det centrale Malmø. Der er fundet et køretøj med omfattende skader ifølge politiet.

Ifølge Sveriges Radio er ingen kommet til skade i forbindelse med eksplosionen.

- Vi sendte store ressourcer til stedet, og der fandt man en bil med omfattende skader. Den nationale bombegruppe er på vej for at undersøge, om der findes nogle rester af sprængladningen, siger Katarina Rusin til TT.

Områderne, hvor henholdsvis skudepisoden og eksplosionen har fundet sted, er afspærret af politiet.

Det svenske politis bombeenhed er i løbet af årets første ti måneder rykket ud til 100 eksplosioner, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Flere personer har fået alvorlige skader i eksplosionerne, men ingen har dog mistet livet.

/ritzau/