Den anspændte forhold mellem de to NATO-lande Tyrkiet og Grækenland er igen blevet demonstreret.

Lørdag skød den græske kystvagt ifølge den arabiske tv-station Aljazeera mod et »mistænkeligt« tyrkisk fragtskib i internationalt farvand i Det Ægæiske Hav omkring 20 kilometer sydvest for den tyrkiske ø Bozcaada.

Ifølge Tyrkiet er der ikke meldt om tilskadekomne i forbindelse me skyderiet. I en reaktion på skyderiet har man fra tyrkisk side krævet en hurtig undersøgelse af hændelsen.

Som en umiddelbar reaktion på skuddene fra to fartøjer fra den græske kystvagt blev to skibe fra den tyrkiske kystvagt sendt til området, hvilket fik de græske skibe til at sejle bort.

Og fra græsk side er advarselsskuddene blevet forklaret ved, at der var tale om et skib, der »bevægede sig mistænkeligt i græsk territorialfarvand ud for de græske ø Lesbos.

Kaptajnen på fragtskibet nægtede angiveligt at tillade en inspektion og blev senere eskorteret til nærliggende tyrkiske farvande, sagde embedsmænd fra den græske kystvagt, som også bemærkede, at de informerede de tyrkiske maritime myndigheder om hændelsen.

Området er kendt for at være besejlet af mange skibe fra Tyrkiet, som bringer migranter til EU-landene Grækenland og Italien. Derfor forbeholder man sig fra græsk side ret til jævnligt at kontrollere skibe, der opfører sig mistænkeligt i farvandet.

Advarselsskuddene fra den græske kystvagt kommer på et tidspunkt, hvor den årelange strid i området mellem Tyrkiet og Grækenland er meget tilspidset. De seneste uger har begge parter beskyldt modparten for krænkelser af luftrummet.

Og græske embedsmænd har i den anledning direkte udtrykt bekymring for, at stridighederne kan udvikle sig til endnu en regulær væbnet konflikt i Europa efter Ruslands angrebskrig mod Ukraine.