Mindst 13 personer er kommet til skade under en skudepisode i Austin, Texas, lørdag.

Det oplyser politiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

To af de tilskadekomne er i kritisk tilstand, oplyser politiet i en erklæring.

I et tweet skriver politiafdelingen i Austin, at der arbejdes massivt på gerningsstedet og beder desuden borgere om at holde sig væk.

Der er ingen meldinger om en gerningsmænd, anholdelser eller motiv.

Billeder fra stedet viser, at politi og redningsfolk er massivt til stede, og adskillige afspærringer er sat op af politiet.

Politiinspektør Joseph Chacon siger til CNN, at man har en generel beskrivelse af gerningsmanden.

Indtil videre har politiet afspærret et enkelt område og ved ikke, om der er nogen yderligere, offentlig fare, da man har ikke pågrebet en gerningsmand.

Politiet er i øjeblikket i gang med at undersøge videoovervågning og afhøre vidner fra skudhændelsen.

Opdateres...