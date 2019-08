Et skyderi er angiveligt fundet sted i en Walmart-butik i shoppingcenteret Cielo Vista Mall i El Paso, Texas, USA.

Situationen er endnu ikke under kontrol, oplyser politiet, der beder alle borgere om at holde sig væk.

Meldinger går på, at en mand angiveligt har skudt med et AK47-gevær på parkeringspladsen uden for Walmart, hvorefter han er trængt ind i butikken.

Active Shooting Stay away from Cielo Vista Mall Area. Scene is Still Active. — EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) August 3, 2019

Opdateres...