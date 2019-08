Et alvorligt skyderi har fundet sted i en Walmart-butik i shoppingcenteret Cielo Vista Mall i El Paso, Texas, USA. Flere personer har mistet livet.

Politiet i El Paso bekræfter, at flere er blevet dræbt under skyderiet. Derudover fortæller man også, at gerningsmanden er i politiets varetægt og ikke længere er aktiv.

Olivia Zepeda, borgmesterens personalechef, har også bekræftet over for CNN, at flere er døde som følge af skyderiet.

Ifølge CBS News har mindst 10 eller flere mistet livet. Derudover er mindst 30 hårdt såret og bragt til de nærliggende hospitaler.

Fire medical with at Walmart active shooter event at Cielo Vista Mall. Police still inside. pic.twitter.com/P6zsjwVN0n — mark lambie (@LambieMark) August 3, 2019

I øjeblikket florerer der også billeder af hårdt sårede personer, som ligger på parkeringspladsen foran centret.

Meldinger går på, at en mand angiveligt har skudt med et AK47-gevær på parkeringspladsen uden for Walmart, hvorefter han trængte ind i butikken.

Et vidne, Rey Holgin, siger til CBS News, at han var på vej ind i Walmart-butikken, da han pludselig hørte ti skud blive affyret. Han mener at have set to forskellige personer med skydevåben.

Politiet i El Paso skrev også, at der var meldinger om flere gerningsmænd. Lige er kun en gerningsmand i politiets varetægt.

Bevæbnede politimænd foran shoppingcentret. Foto: JOEL ANGEL JUAREZ Vis mere Bevæbnede politimænd foran shoppingcentret. Foto: JOEL ANGEL JUAREZ

Tre Walmart-medarbejdere flygtede fra butikken og løb ind i restauranten Landry's Seafood House, skriver CNN. Kvinderne var uskadte, men chokerede.

»Vi troede ikke, det ville ske så tæt på her. Vi ser det i nyhederne hele tiden, men man tror aldrig, at det sker her - indtil det så gør,« siger restaurantejer Oscar Collazo til CNN.

Restauranten var egentlig under lockdown, men åbnede døren, da de tre kvinder kom løbende.

Opdateres...