Ti person er natten til søndag såret i Manchester i Storbritannien i det, politiet kalder 'et farligt angreb.'

Ifølge myndighederne er de ti indlagt med både mindre og mere alvorlige skader efter et skyderi i den sydlige del af byen.

»Vi har i øjeblikket en række personer på hospitalet, der alle behandles for forskellige skader, men heldigvis synes de fleste ikke at være livstruende på nuværende tidspunkt,« siger efterforskningsleder fra politiet, Debbie Dooley, ifølge Skynews.

En stor politistyrke rykkede ved halv tre-tiden natten til søndag ud til gerningsstedet omkring Claremont Road i bydelen Moss Side, der ligger syd for det centrale Manchester.

Several people have been injured after shots were fired in #MossSide earlier this morning. Extra officers will continue to patrol the area over the coming days. https://t.co/qzIQJzfKeX pic.twitter.com/I4CevWIlOo — G M Police (@gmpolice) August 12, 2018

»Omkring klokken 02:30 modtog politiet en anmeldelse om skud hørt på Claremont Road.«

»Grundet indholdet i anmeldelsen ankom en stor mængde bevæbnet og ubevæbnet politi og det til klarlagt, at flere var såret,« skriver Greater Manchester Police i en pressemeddelelse.

Det er endnu uklart, hvad der præcis er sket, og hvem der har skudt og hvorfor. I denne weekende afholdes det årlige Carribean Carnival i byen, og derfor var er mange mennesker samlet, da skuddene faldt.

Politiet undersøger søndag morgen området, gennemser videoovervågning og taler med vidner.

