Der har været et skyderi i den amerikanske Wright-Patterson Air Force-base i Ohio. Det skriver basen på Twitter.

Skyderiet fandt sted omkring kl 12:40 amerikansk tid. Ifølge nyhedsbureauet The Associated Press faldt skuddene i et lægecenter.

At approximately 12:40 p.m., base emergency responders (security forces, fire department) responded to a reported Active Shooter incident at the base hospital.



Base personnel have been directed to shelter in place until the incident is investigated — Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) August 2, 2018

Militære køretøjer stormede straks basen efter skyderiet, ligesom de ansatte fik besked om at søge beskyttelse på basen.

»Vores førsteprioritet i en nødsituation er at beskytte mænd og kvinder på Wright-Patt. Vores sikkerhedsstyrker og brandvæsen er uddannet til hurtigt at vurdere situationer og træffe nødvendige foranstaltninger. En undersøgelse er i gang,« skriver basen på Twitter.

Skyderiet bliver lige nu efterforsket. Ohios motorvejspatrulje og det lokale politi også var til stede på basen.

Our first priority in any emergency incident is to protect the men and women at Wright-Patt. Our base security forces defenders and fire department personnel are trained to quickly assess situations and take necessary action. An investigation is under way. — Wright-Patterson AFB (@WrightPattAFB) August 2, 2018

