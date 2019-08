Det skulle have været en glædens dag, hvor familien mødtes på stranden for at fejre, at amerikanske Elizabeth Cox havde overlevet sin kræftsygdom.

I stedet endte dagen i en tragedie, da en stor del af den sandstensklippe, der omgiver stranden, rev sig løs og kollapsede ned over Elizabeth Cox, hendes søster og hendes niece.

Det skriver NBC San Diego og nyhedsbureauet AP.

Elizabeth Cox døde med det samme.

Sådan så det ud, da klippeskrænten kollapsede i Encinitas i staten Californien. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Sådan så det ud, da klippeskrænten kollapsede i Encinitas i staten Californien. Foto: MIKE BLAKE

Hendes søster - Julie Davis på 65 år - og hendes niece - Anne Clave på 35 - blev begge hastigt bragt på hospitalet, men desværre stod deres liv ikke til at redde. Skaderne fra det flere tons tunge sandstenskollaps var for omfattende.

I en mail, som NBC 7 har set, har familien til de tre afdøde beskrevet, hvordan de var samlet på Grandview Beach i Encinitas, en forstad til San Diego, for at fejre, at Elizabeth Cox var fri af sin kræftsygdom.

Kort før, en en omkring ti meter lang del af skrænten langs strandkanten kollapsede, havde flere af familiens og deres venners børn leget lige der, hvor det skete.

De tre kvinder nåede ikke at komme væk. Det skete for hurtigt.

'At skrive dette virker så tomt i forhold til det liv, den kærlighed og den glæde, som disse tre smukke, uerstattelige kvinder gav til vores familie og venner,' lyder det i mailen, som fortsætter:

'Ulykken og tabet er uforståeligt for os alle, for vores børn og for dem, der er omkring os. Det var så pludseligt og traumatisk, og vores hjerter går ud til hinanden og alle de børn i vores familie, som har brug for styrken til at forsøge at forstå, hvad der skete, når vi ikke selv nogensinde vil kunne det.'

Videre skriver familien i mailen, at man forsøger at finde styrken ved at mindes de gode stunder med Elizabeth, Anne og Julie - der var mor til Anne.

'De vil altid være med os', lyder det.