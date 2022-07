Lyt til artiklen

Tre kvinder fra New York gik første weekend i juli fuldstændig amok på restauranten Bel-Fries i New York.

Her vandaliserede de stedet, angreb de ansatte og lavede skader for mellem 73.000 til 146.000 kroner.

Hvad var årsagen til dette vredesudbrud?

At de skulle betale 13 kroner for ekstra dip til deres pomfritter.

Som det kan ses i videoen, bliver der kastet alverdens ting efter de ansatte – blandt andet en stol – ligesom der også blev taget 73 kroner fra kasseapparatet.

To af de ansatte, en 33-årig kvinde og en 38-årig mand, fik mindre sår i hovedet, og kvinden blev kørt på hospitalet.

De tre berusede kvinders raseri stoppede dog ikke her, for da politiet ankom, slog den ældste af dem, 27-årige Pearl Ozoria, angiveligt en betjent i hovedet.

Hun er nu sigtet for blandt andet røveri, overfald på en politibetjent, at modsætte sig anholdelse og gadeuorden, siger en talsmand fra New Yorks Politi til Daily Mail.

Hun var dog ikke med i retten fredag sidste uge, da hun havde betalt kaution.

Det var til gengæld 25-årige Chitara Plasencia og Tatiyanna Johnson på 23 år.

Begge kvinder er sigtet for blandt andet røveri, gadeuorden og ulovlig besiddelse af et våben.

Sagen er endnu ikke afgjort.

Bel-Fries holdt siden holdt lukket, men via deres Instagram oplyser de, at de åbnede igen sidste lørdag.

De ansatte glædede sig dog ikke ligefrem til at vende tilbage.

Den aften var der seks ansatte på arbejde, og de er traumatiserede og frygter for deres liv, lyder det fra restaurantens medejer, som ikke vil have sit navn frem, til NBC New York.

»De er knuste. De er bange. En af dem vil stadig ikke forlade sit hjem. Hun har en søn. Hun frygter for sit liv,« siger medejeren.

Annalee Schlossberg, som også er ejer af Bel-Fries, beskriver det til CBS som et mareridt.

Hun kritiserer også de mange mennesker, som blot kiggede på, og som hun mener var med til at opildne de tre kvinder.

Bel-Fries hyrede en sikkerhedsvagt til at hjælpe dem igennem weekenden.