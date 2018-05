Den amerikanske Broardway-stjerne Ruthie Ann Miles gennemgår netop nu det, som må være et af alle forældres værste mareridt.

For lidt over to måneder siden omkom hendes fire-årige datter Abigail Blumenstein i en frygtelig trafikulykke, og nu koster den hende endnu et barn, skriver New York Post.

Ruthie Ann Miles var gravid på 30. uge, da hun 5. marts blev påkørt af en bilist, som pløjede adskillige mennesker ned på en fodgængerovergang på Park Slope i New York-bydelen Brooklyn. Skuespilleren blev selv hårdt kvæstet i ulykken, som nu har kostet hendes ufødte barn livet.

»Som mange af jer ved, døde Ruthie og Jonathans (hendes mand Jonathan Blumenstein, red.) datter Abigail på tragisk vis. Ruthie blev alvorligt kvæstet i ulykken og var på det tidspunkt gravid,« siger familiens advokat Ben Rubinowitz i en udtalelse ifølge New York Post.

I videoen over artiklen kan du se øjeblikket op til ulykken. Det er den hvide bil, der rammer Ruthie Ann Miles. Klippet slutter, umiddelbart før ulykken sker.

»Sidste fredag mistede Ruthie og Jonathan deres baby, Sophia Rosemary Wong Blumenstein. Den smerte Ruthie og Jonathan gennemlever netop nu, er næsten ikke til at begribe. Som I kan forestille jer, er de overvældet af sorg over deres børns død. Ruthie og Jonathan er taknemmelige for deres familie og venners støtte, men ønsker og beder om, at deres privatliv bliver respekteret i denne svære tid,« fortsætter advokaten.

Også Ruthie Ann Miles' bedste venindes søn, den blot 20 måneder gamle Joshua Lew blev dræbt i ulykken.

Føreren af bilen, der pløjede ind i fodgængerne, Dorothy Burns, er blandt andet sigtet for manddrab, uagtsomt manddrab og hensynsløs kørsel. Hun risikerer op til 15 års fængsel, hvis hun kendes skyldig i alle forholdene.

Ruthie Ann Miles har vundet flere priser for sine optrædener på de skrå brædder på det legendariske Broadway-teater i New York. I 2015 fik hun Tony-prisen for bedste kvindelige skuespiller i en musical for sin rolle i 'The King and I'.