Den britiske skuespillerinde Hilary Heath er død efter at være smittet med coronavirus. Hun blev 74 år.

Det skriver blandt andet det engelske medie Mirror, mens skuespillerindens eget gudbarn, Alex Williams, bekræfter den triste nyhed på Facebook.

Alex Williams skriver blandt andet i opslaget:

'Vi mistede min vidunderlige gudmor Hilary Heath til Covid-19 i sidste uge,' står der, inden han fortsætter:

'Hilary havde mange karrierer. Hun startede som film- og sceneskuespiller i 1960'erne og 1970'erne, og derefter genopfandt hun sig selv som producent i 1990'erne, hvor hun lavede film som 'Nil by mouth' og 'An awfully big adventure' med Alan Rickman og Hugh Grant.'

74-årige Hilary Heath blev født som Hilary Dwyer, men blev gift med Duncan Heath, som på daværende tidspunkt var hendes agent.

De var sammen fra 1974 til 1989, og de fik sammen to børn.

I løbet af 1960'erne tog Hilary Heath en master i psykologi på universitet i Oxford.

Det har betydet, at skuespillerinden har brugt store dele af sit liv på at fungere som misbrugsrådgiver.

Den 74-årige skuespillerinde har spillet med i mange gyserfilm. Eksempelvis Witchfinder General fra 1968.

Storbritannien er et af de lande i Europa, der er hårdest ramt af den frygtede coronavirus.

Således har over 8.000 mennesker mistet livet til virussen, mens over 70.000 er konstateret smittet.