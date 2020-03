Tom Hanks og hans hustru er testet positive for coronavirus under produktionen af en Elvis-film i Australien.

Den amerikanske skuespiller Tom Hanks er smittet med coronavirus. Det oplyser han på Twitter natten til torsdag dansk tid.

Ligeså er hans hustru, skuespiller Rita Wilson, smittet.

Ifølge Hollywood mediet Deadline er de to blevet smittet, mens de er i Australien i forbindelse med produktionen af instruktør Baz Luhrmanns indtil videre unavngivne film om Elvis Presley for Warners Brothers.

I filmen spiller Tom Hanks Elvis' mangeårige manager Tom Parker.

Tom Hanks skriver i et opslag på Twitter:

Hej alle. Rita og jeg er i Australien. Vi følte os trætte, som om vi var forkølede, og vores kroppe var ømme.

For at gøre det rigtige, som der er behov for i verden lige nu, blev vi testet for coronavirus. Og vi blev testet positive.

/ritzau/