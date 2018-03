Den engelske skuespiller Bill Maynard er afgået ved døden. Han blev 89 år gammel.

Det oplyser hans familie til flere engelske medier, herunder Metro.

Bill Maynard, der blev født som Walter Frederick George Williams, er især for sin medvirken i tv-serien 'Store og små synder'. Her spillede Maynard rollen som Claude Greengrass i årene 1992 til 2000, men var aktiv helt frem til 2016, hvor han havde sin sidste rolle i dramaet 'The Moorside'. Allerede i 1950'erne slog Maynard igennem i Storbritannien som komiker i showet 'Great Scott!', som han siden forlod for at hellige sig skuespillet.

Familien begræder tabet af Bill Maynard, som efterlader sig en søn, en datter, fem børnebørn og tre oldebørn. Svigerdatteren Jacqueline Reddin, som selv er skuepiller, minder ham med disse ord:

»Han var større end livet selv og elskede simpelthen showbiz. Han er så stolt over at han havde arbejdet i 81 år.«

Bill Maynard døde på hospitalet i Leicestershire fredag morgen, kort efter, at han var blevet indlagt med en brækket hofte efter et fald på sin handicapscooter.

Skuespillerens fanklub skriver i deres sidste hilsen til ham, at Bill Maynard så sent som i sidste måned havde spillet poker med de lokale under en ferie i Frankrig.