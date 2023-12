Ifølge SAG-AFTRA stemte 78 procent for aftalen. Dermed er månedlang konflikt i Hollywood officielt slut.

Skuespillerne i Hollywood har ratificeret den aftale, som deres fagforening, SAG-AFTRA, har forhandlet på plads med filmstudierne.

Det meddeler SAG-AFTRA natten til onsdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge fagforeningen stemte 78 procent for aftalen. Dermed er den månedlange konflikt mellem skuespillere og studier i Hollywood officielt slut.

Aftalen indeholder både lønstigninger, bonus for streaming og beskyttelse mod uautoriseret brug af kunstig intelligens til at lave film.

Medlemmerne i SAG-AFTRA indledte en strejke i juli, som varede til november, hvor parterne nåede en foreløbig aftale. Herefter vendte skuespillerne tilbage til arbejdet.

Også Hollywoods manuskriptforfattere har strejket over foråret og sommeren. Efter en fem måneder lang strejke trådte en aftale i kraft i oktober, efter at den fik 99 procent af forfatternes stemmer.

Nogle skuespillere har kritiseret, at aftalen ikke yder nok beskyttelse over for brugen af kunstig intelligens.

Aftalen forpligter studierne til at indhente tilladelse fra en given skuespiller, inden vedkommendes digitale efterligning bruges i en film - og desuden betale vedkommende for brugen.

Kritikere mener, at aftalen tillader brugen af "kunstige performere", som kan overflødiggøre behovet for menneskelige skuespillere.

Dobbeltstrejken i Hollywood har ifølge et estimat fra tænketanken Milken Institute kostet den amerikanske delstat Californien mere end seks milliarder dollar i tabt produktion. Det er omkring 41 milliarder kroner.

Strejkerne har også tvunget tv-kanalerne til at fylde sendefladen med genudsendelser, gameshows og realityserier.

En række filmpremierer er desuden blevet udskudt. Det gælder blandt andet "Dune: Part 2", den seneste "Mission: Impossible"-film og Disneys live action-udgave af "Snehvide".

