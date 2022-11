Lyt til artiklen

»Det her er måske mit sidste opslag.«

Sådan skrev den iranske prisvindende skuespillerinde Hengameh Ghaziani på Instagram under en video af sig selv, hvor hun har sit hår hængende løst og vender sig for at sætte det op i en hestehale.

»Fra dette øjeblik, hvad end der sker med mig, skal I vide, at jeg som altid er sammen med det iranske folk – indtil mit sidste åndedrag,« skrev hun videre.

Men nu er hendes Instagram-konto lukket.

(ARKIV) Hengameh Ghaziani, som i en video fjernede sit tørklæde offentligt, blev arresteret for at tilskynde til og støtte "optøjerne." Foto: ATTA KENARE Vis mere (ARKIV) Hengameh Ghaziani, som i en video fjernede sit tørklæde offentligt, blev arresteret for at tilskynde til og støtte "optøjerne." Foto: ATTA KENARE

Og den 52-årige skuespillerinde er anholdt af de iranske myndigheder for at tilskynde til og støtte optøjerne, skriver blandt andre BBC, der citerer iranske statsmedier.

Hun er ikke den eneste kendte skuespiller, som regimet har straffet hårdt for at udvise støtte til de demonstrationer, der er gået ind i tredje måned i Iran.

Søndag kom det ligeledes frem, at skuespillerinden, 60-årige Katayoun Riahi er blevet anholdt for ikke at bære tørklæde.

Det lader dog ikke til at få kvindernes iranske skuespillerkollegaer til at bøje nakken.

Iranian theatre and cinema actors silently protest without compulsory hejab. Their male colleagues stand alongside them in solidarity. pic.twitter.com/VSA2le6t2I — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) November 27, 2022

Tværtimod.

Det kan man se i en video på Twitter, som den iransk-amerikanske politiske analytiker ved tænketanken Carnegie Endowment, Karim Sadjadpour, har delt.

»Iranske teater- og filmskuespillere protesterer lydløst uden obligatorisk hijab. Deres mandlige kolleger står sammen med dem i solidaritet,« skriver han til videoen.

Ifølge nonprofitorganisationen Iran Human Rights har de igangværende, landsdækkende demonstrationer ført til, at omkring 400 demonstranter er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker og 16.800 er anholdt.