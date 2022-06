Lyt til artiklen

'Doctor Who' – skuespilleren John Barrowman var vidne til scenerne i Berlin, hvor en person er blevet dræbt og flere er såret efter en bil har påkørt en menneskemængde.

Det fortæller han på sin Twitter-profil.

'Vi tror, vi har været vidne til, hvad der lignede et terrorangreb i Berlin,' skriver han i et opslag og afslører, at det var »virkelig slemt.«

'Jeg hørte braget, da jeg var i en butik, og vi så blodbadet,' fortæller han i en video på Twitter.

Update from the horrible situation in Berlin…We are ok. Jb pic.twitter.com/BsMXWP7Us0 — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022

'Der hvor vi er, er der en masse politi og et lig midt på vejen.'

Skuespilleren fik besked på at stå bag et træ, 'hvis der skulle ske noget andet,' fortæller han.

'Det er slemt … der er hundredvis af nødtjenester i området. De spærrer boligblok efter boligblok af og bliver ved med at udvide. Vi bliver skubbet tilbage og ud.'

Hændelsen udspillede sig onsdag formiddag, hvor en bil kørte ind i en menneskemængde på en travl gade i den tyske hovedstad Berlin. En person er afgået ved døden og mindst otte personer er alvorligt kvæstet.

Foto: FABRIZIO BENSCH Vis mere Foto: FABRIZIO BENSCH

Føreren af bilen er blevet anholdt efter vedkommende i en sølvfarvet Renault ramte adskillige personer, inden den pløjede ind i en butiksrude.



Det vides endnu ikke, om der er tale om et uheld eller en overlagt gerning. Rapporter fra stedet fortæller, at bilen pludselig kørte op på fortovet og ramte fodgængerne.

Episoden skulle angiveligt været sket på hjørnet mellem Rankestrasse og Tauentzienstrasse i bydelen Charlottenburg.