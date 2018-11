»Jeg fortalte en løgn. Jeg blev hyret, fordi jeg løj.«

En amerikansk skuespiller undskylder nu for at have løjet om, hvordan han mistede sin ene underarm for omkring 17 år siden.

Indtil nu har Todd Lawson LaTourrettes forklaring været, at han mistede den, mens han var udsendt som soldat. Men nu forklarer han i et interview med den lokale tv-station KOB-4, at det var en løgn.

I stedet var det ham selv, der skar sin underarm af, da han på et tidspunkt lod være med at tage den medicin, han skulle tage for sin bipolare lidelse.

En sindslidelse, hvor man ofte har en blanding af maniske episoder og depressive episoder.

»Jeg skar min hånd af med en rundsav. Min sindstilstand på det tidspunkt var en psykotisk episode,« forklarer Todd Lawson LaTourrette.

Efter at have overlevet den voldsomme hændelse, byggede han sin egen protese.

På samme tidspunkt stod hans skuespillerdrømme stille, men efterfølgende begyndte han at få flere roller. Folk lagde mærke til hans arm, og det, at han var anderledes, gjorde, at han begyndte at få roller.

Når folk spurgte ind til den, forklarede han, at han havde mistet den, mens han var udsendt som soldat.

Ingen stillede spørgsmålstegn ved det, fortæller han.

Løgnen hjalp ham med blandt andet at få en rolle i George Clooney-filmen 'The Men Who Stare at Goats' i 2009, i tv-serien 'Manhattan' i 2015 og senest en rolle som Skell i tv-serien 'Better Call Saul' i år.

Men løgnen bragte også en enorm skyldfølelse med sig.

Og det er den, der nu har gjort, at han står frem med sin historie.

»Jeg var æreløs. Jeg dræber min egen karriere ved at stå frem med det her, så hvis nogen tror, jeg gør det for at få opmærksomhed, så kan jeg sige, at det ikke er derfor,« forklarer Todd Lawson LaTourrette i interviewet med KOB-4, som flere andre amerikanske medier siden har omtalt.

Selvom hans karriere ikke kan overleve løgnen, er han glad for, at han nu står frem, da han håber, at han kan forhindre, at andre ender i samme situation som ham selv.

»Det er dig selv, der har magten til at tage din medicin om morgenen eller om aftenen, så det her - denne omvej i mit liv - ikke også bliver din. For, hvis det sker, så sker det hurtigt. Det sker hurtigt,« siger han.