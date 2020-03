Matthew Faber er død i en alder af 47 år.

Det skriver mediet TMZ.

Matthew Faber blev fundet lørdag i sin lejlighed, der er beliggende i Van Nuys i Los Angeles i den amerikanske delstat Californien.

Matthew Fabers bror, Mark Faber, har fortalt til TMZ, at familien blev urolige for Matthew, efter de ikke havde hørt fra ham i et par dage. Derfor bad de udlejeren i lejlighedskomplekset om at åbne op til lejlihgeden, hvor Matthew Faber blev fundet.

Dødsårsagen er endnu ukendt, men umiddelbart ser det ikke ud til, at der ligger en forbrydelse bag.

»Han var en smuk mand med mange talenter. Han var klog og ekstremt god til at holde fokus,« lyder ordene fra broren.

Matthew Faber er kendt fra film som 'Welcome to the Dollhouse' fra 1995 og dens efterfølger fra 2004 'Palindromes'. Han har desuden haft roller i 'Natural Born Killers', 'Ride with the Devil' samt 'Law & Order'.

Matthew Fabers sidste rolle var i gyserfilmen 'The Devil You Know' fra 2013, hvor han spillede sammen med Jennifer Lawrence.