Den 44-årige amerikanske skuespiller Lisa Sheridan gik i mandags bort.

Det bekræfter hendes manager, Mitch Clem, til mediet People.

»Vi elskede alle Lisa meget, og vi er knuste over at have mistet hende,« udtaler han.

Sheridan er bedst kendt for sine mange roller i tv-serier som 'CSI: Miami', 'Invasion' og 'The 4400'. I start 00'erne var hun forlovet til 'Sex and the City'-skuespilleren Ron Livingston, der spillede rollen som Jack Berger i tv-serien.

Hun blev fundet død i sin lejlighed i New Orleans.

Hendes manager udelukker, at der skulle være tale om et selvmord, da Lisa Sheridans familie med 100 procents sikkerhed har afvist denne påstand.

Hvad den garvede tv-skuespillerinde er død af, vides ikke, da undersøgelserne fra retsmedicinerne ikke er afsluttet.

Flere kollegaer fra tv- og filmverden har på de sociale medier udtrykt deres sorg over Sheridans pludselige død. Herunde hendes veninde og tidligere kollega Donna D'Errico, der har spillet med i serien 'Baywatch'.