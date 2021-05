Den kendte indiske Youtuber og skuespiller Rahul Vohra er død af komplikationer, efter han blev smittet med covid-19.

Kort forinden sin død optog han en video, som hans kone har lagt op på sin Instagram.

En video med et uhyggeligt budskab.

»Jeg kunne være reddet, hvis jeg havde fået ordentlig behandling. Nu bliver jeg snart genfødt. Jeg har opgivet håbet,« siger den 35-årige skuespiller ifølge den indiske avis IBT på videoen.

Coronasituationen i Indien har længe været ude af kontrol.

Efter landet blev ramt af en tredje bølge i foråret har det hastigt voksende antal smittede lagt et umuligt pres på landets sygehuse.

Flere hospitaler er løbet tør for ilt og har ikke flere senge at tilbyde patienterne.

Skuespilleren Rahul Vohras sidste video er et vidnesbyrd om, hvor galt det står til på Indiens coronaafsnit.

Youtuber og skuespiller Rahul Vohra på det, der efter alt at dømme, er hans dødsleje. (Foto: Instagram/ijyotitiwari)

»Du kan ringe efter en sygeplejerske, men de kommer ikke. Der kan gå en time eller mere, hvor man må prøve at klare sig selv,« siger han på videoen.

Han forklarer ifølge CNN også, at ilt er ekstremt værdifuldt på hospitalerne, og man kan se, hvordan patienterne bliver svimle og lider, når de løber tør.

Rahul Vohras kone har også udtalt, at hun mener, hendes mand blev fejlbehandlet på hospitalet, og at han kunne have været reddet.

Sygehuset har ifølge dagbladet.no ikke kommenteret kritikken.

Indien har i alt registreret 23 millioner smittetilfælde og 254.197 dødsfald, ifølge Reuters er der dog formentlig et stort mørketal.

Flere eksperter vurderer, at de reelle tal muligvis er fem til ti gange højere.