'Han var 27 år gammel og havde verden for sine fødder.'

Sådan indleder skuespillerinden Jane Badler et Instagramopslag om sin afdøde søn, den australske model og skuespiller, Harry Hains.

Skuespilleren døde, ifølge Daily Mail, den 7. januar.

'Men desværre kæmpede han med psykisk sygdom og afhængighed. En strålende gnist skinnede i alt for kort tid. Jeg vil savne dig, Harry, hver dag i mit liv,' skriver moren fortsat i det rørende opslag.

On Jan 7 my beautiful son died . He was 27 and had the world at his feet . But sadly he struggled with mental illness and addiction . A brilliant spark shone bright too short a time .. I will miss you Harry every day of my life ... if you are in LA and know harry there is a service for him at Hollywood Forever Sunday jan 12 at 3 pm . 6000 Santa Monica Blvd .. RSVP harryhainscm@gmail.com

Harry Hains er mest kendt fra den populære Netflix horror-serie American Horror Story eller måske fra HBO-hittet The OA.

Jane Badler nævner ikke, hvordan Harry Hains døde, men hun oplyser, at sønnens begravelse finder sted på Hollywood Forever kirkegården, som ligger i Los Angeles.

Det sidste, man hørte fra Harry Hains på de sociale medier, var et opslag på Instagram, som han lagde op nytårsaften. Under et billede af ham og hans veninde skrev han:

'En ny æra er allerede begyndt. Så lad os alle bevæge os fremad, være nærværende og nyde hvert eneste øjeblik af denne smukke nye begyndelse.'