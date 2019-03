Jussie Smollett er tiltalt for overtrædelse af den offentlige orden efter et angiveligt iscenesat overfald.

Den amerikanske skuespiller Jussie Smollett er tiltalt for 16 tilfælde af brud på loven. Smollett er blandt andet tiltalt for overtrædelse af den offentlige orden og for at have afgivet falsk vidneforklaring.

Det har et nævningeting i Chicago besluttet.

Den 36-årige skuespiller, som spiller Jamal Lyon i successerien "Empire" på Fox, har hævdet over for politiet, at han den 29. januar blev overfaldet af to maskerede mænd, som tæskede ham og kom med racistiske og homofobiske tilråb.

Jussie Smollett er sort og erklæret homoseksuel.

Ifølge Smollett skulle mændene samtidig have sagt, at "det her er Maga-land". Maga er en forkortelse for Make America Great Again - præsident Donald Trumps slogan.

Knap en måned senere - den 21. februar - blev Jussie Smollett anholdt og sigtet for falsk vidneforklaring.

Ifølge politiet i Chicago har han selv hyret to mænd til at udføre angrebet. Angiveligt fordi han var utilfreds med sin løn for Fox-serien "Empire".

Jussie Smollett nægter selv at have spillet en rolle i angrebet.

/ritzau/AP