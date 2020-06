Skuespilleren fra den populære sitcom 'Dengang i 70'erne' (That '70s Show') Danny Masterson er anklaget for tre tilfælde af voldtægt.

Overgrebene skulle have fundet sted i begyndelsen af 00'erne i Los Angeles, USA.

Anklagerne har ifølge nyhedsbureauet AP onsdag løftet sløret for, at efterforskningen har været tre år undervejs.

44-årige Masterson spillede rollen som Steven Hyde i 'Thats '70s Show' i 1998-2006 side om side med blandt andet Hollywood-stjernen Aston Kutcher.

Masterson med Aston Kutcher til CMT Music Awards i 2017. De to spillede sammen i 'That '70s Show' og senere igen i 'The Ranch' i 2017, hvor Danny Masterson dog endte med at blive skrevet ud af serien på grund af politiefterforskningen mod ham. Det skete i kølvandet på MeToo-bevægelsens opmærksomhed. REUTERS/Harrison McClary/File Photo. Foto: Harrison McClary Vis mere Masterson med Aston Kutcher til CMT Music Awards i 2017. De to spillede sammen i 'That '70s Show' og senere igen i 'The Ranch' i 2017, hvor Danny Masterson dog endte med at blive skrevet ud af serien på grund af politiefterforskningen mod ham. Det skete i kølvandet på MeToo-bevægelsens opmærksomhed. REUTERS/Harrison McClary/File Photo. Foto: Harrison McClary

Danny Masterson blev anholdt onsdag morgen, men løsladt få timer senere mod kaution.

Han skal møde i retten 18. september.

Mastersons advokat udtaler på vegne af sin klient, at han er uskyldig.

»Vi er sikre på, at han vil blive frikendt, når alle beviserne endelig kommer ud i lyset, og vidnerne har mulighed for at vidne,« lyder det fra advokaten Tom Meserau ifølge AP.

»Selvfølgelig er Mr. Masterson og hans hustru fuldstændig chokeret med tanke på, at disse næsten 20 år gamle beskyldninger pludselig resulterer i anklager mod ham. De er og deres familie er fortrøstningsfulde ved, at sandheden i sidste ende nok skal komme frem,« fortsætter han.

Advokaten Tom Meserau har tidligere repræsenteret stjerner som Michael Jackson og Bill Cosby i sager om sexforbrydelser.

Anklagerne går på, at skuespilleren skulle have voldtaget en 23-årige kvinde i 2001, en 28-årig kvinde i april 2003 og en 23-årig kvinde, som han havde inviteret hjem til sig i Hollywood i 2003.

To andre anklager mod ham er af anklagerne blevet lagt ned, fordi den ene manglede beviser og den anden sag var forældet.

Bliver han kendt skyldig står han til op mod 45 års fængsel.