De første skoledage nærmer sig i USA, og derfor er forældre på indkøb i diverse butikker for at gøre børnene klar.

Men udover blyanter, viskelædre, og hvad man ellers har brug for i skolen, så bliver der kigget nye veje af forældrene.

Efter masseskyderierne i El Paso, Texas og Dayton, Ohio er salget af skoletasker nemlig gået i vejret, og det er ikke bare de almindelige skoletasker.

Det er nemlig rygsække, som er skudsikre.

Til MSNBC siger Yasir Sheikh, der er præsident og stifter af Skyline USA, som producerer taskerne, at de er meget populære.

»Vi har allerede haft udsolgt et par gange i år,« siger han.

Og der er noget, som tyder på, at salget virkelig har taget til efter masseskyderierne.

»Normalt sælger vi omkring 100 per måned, men vi har solgt over 300 på den seneste dage alene,« siger Roman Zrazhevskiy, der ejer Readytogosurvival ifølge Houston Chronicle.

Her er skoletaskerne. Vis mere Her er skoletaskerne.

Salget af den type skoletasker har medført en større diskussion. Nogen er i chok over, at det er kommet så vidt, at man nu skal købe den slags for at sikre sine børn.

»Vi beder vores børn om at stå ansigt til ansigt med våbenmænd, fordi politikere er for bange for at stå ansigt til ansigt med våben-lobbyisterne,« siger Shannon Watts til New York Times.

Hun er stifter af en græsrodsbevægelse til at bekæmpe våbenlovgivningen.

Ifølge opfinderne af rygsækken kan den benyttes i alle situationer. Man skal betale cirka 800-1000 kroner for en af de skoletasker.