En 29-årig fysiklærer overmandede en bevæbnet elev, der netop havde skudt og såret en klassekammerat.

Noblesville. Den 29-årige fysiklærer Jason Seaman handlede hurtigt, da en elev i hans klasse fredag formiddag lokal tid åbnede ild på en skole i byen Noblesville i delstaten Indiana.

Læreren løb mod den bevæbnede elev og blev ramt af flere skud, inden det lykkedes ham at overmande eleven.

Det fortæller flere elever, der var til stede i klasselokalet.

- Vores fysiklærer løb mod ham med det samme, vristede pistolen ud af hans hånd og tacklede ham, så han faldt ned på jorden.

- Hvis det ikke havde været for ham (læreren red.), ville flere af os uden tvivl være blevet ramt, siger 13-årige Ethan Stonebraker, der går i ottende klasse.

Ifølge Ethan Stonebraker havde den bevæbnede elev netop bedt om lov til at forlade klasseværelset, da han kort efter kom tilbage med to pistoler og begyndte at skyde rundt.

Den 29-årige lærer kastede først en basketbold mod den bevæbnede elev, inden han satte i løb og overmandede ham.

Jason Seaman blev ramt af tre skud, og han er nu på operationsbordet. Det oplyser hans bror til avisen The Indianapolis Star.

Hans tilstand er ikke kritisk.

En pige, der ligeledes blev ramt af skud, er i kritisk tilstand. Det oplyser politiet i Noblesville.

Politiet har endnu ikke frigivet oplysninger om den formodede gerningsmand eller den sårede elev.

De øvrige elever på skolen blev hurtigt evakueret til den nærliggende Noblesville High School, hvor flere bekymrede forældre ventede.

En af forældrene, Jennifer Morris, modtog en besked fra sin 14-årig søn, mens hun var på arbejde.

Heri fortalte sønnen, at der var et skoleskyderi i gang.

- Jeg er okay. Vær sød at hente mig, skrev han.

Guvernør i Indiana Eric Holcomb oplyser, at mindst 100 politibetjente blev tilkaldt, da alarmen om et skoleskyderi indløb.

- Vores tanker er med de, der er berørt af denne frygtelige situation, udtaler han.

Der bor cirka 50.000 personer i Noblesville.

Skolen, hvor skyderiet fandt sted, har op mod 1300 elever fra sjette til ottende klasse.

