Tre personer er blevet dræbt og fire såret under et skyderi ved en vaffelbutik i Antioch uden for Nashville, USA.

Det oplyser det lokale politi ifølge CNN.

Politiet oplyser, at manden, der bortset fra en grøn jakke var nøgen, åbnede ild omkring klokken 03.25 lokal tid (kl. 10 dansk tid) efter at være gået ind i restauranten Waffle House, der ligger i Antioch, som er en forstad 15 km sydøst for Nashville.

Han beskrives som hvid med kort hår.

En af stedets gæster skal have vristet riflen ud af hænderne på gerningsmanden. Der er ifølge den lokale tv-station WSMV tale om en automatriffel af mærket AR-15.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

Mindst et offer er bragt til et nærliggende universitetshospital i kritisk tilstand. Politiet leder stadig efter gerningsmanden. Ifølge 6ABC, der er en lokal tv-station i Philadelphia, er der tale om den 29-årige Travis Reinking fra Morton i Illinois.

#BREAKING The Metropolitan Nashville Police Department has ID'd a person of interest in the fatal Waffle House shooting as 29-year-old Travis Reinking of Morton, Illinois https://t.co/GDo73kFNuy pic.twitter.com/0YYWr0o7xZ — Action News on 6abc (@6abc) April 22, 2018

BT følger sagen.