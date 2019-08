Mindst seks politibetjente er blevet skudt af et ukendt antal gerningsmænd i Philidelphia. Følg live-signal fra USA øverst i artiklen.

Det skriver flere amerikanske medier, som beretter om en stor politiaktion onsdag aften dansk tid i det nordlige Philadelphia i boligmrådet Nicetown.

Live-optagelser fra en nyhedshelikopter viser mere end 50 politibiler på 15th Street, indsatsstyrker og et stort antal uniformerede betjente med deres våben fremme.

Det forlyder klokken efter midnat, at der stadig er tale om en aktiv hændelse.

BREAKING UPDATE: Police say at least 5 police officers have been shot in Philadelphia's Nicetown-Tioga section.https://t.co/McDXwmTgZ8 — CBS Philly (@CBSPhilly) August 14, 2019

Betjente har anholdt en mistænkt, men leder efter en mulig anden gerningsmand.

Personen skulle befinde sig i en bygning omringet af politiet.

Over politiradioen har der angiveligt været paniske nødkald fra betjente på stedet, der var kaldt ud til en narkotikarelateret hændelse.

'Politibetjent kalder på alt, hvad I har. Indsatsstyrker...Jeg har en betjent, som er skudt,' lød nødopkaldet ifølge NBC.

Et andet amerikansk medie ABC News rapporterer om, at der har været affyret over 100 skud.

»Det var som krig. Ligesom scenerne man ser fra krig. Våben, skud og larm.«

»Det var som om bomber, der på samme tid eksploderede, mens folk sad og spiste aftensmad,« fortæller en mor, der bor i området til NBC.

Mindst én gerningsmand har angiveligt åbnet ild mod betjentene, da de ankom til stedet.

Optagelser fra luften har en halv time senere vidst adskillige betjente, der anholder en person, hvis rolle i skyderiet er ukendt.

Store dele af boligområdet, hvor skyderiet fandt sted, er afspærret og er fra luften hvidt og blåt af betjente og biler.

Vinder beskriver overfor amerikanske medier, at der er tale om 'ren kaos'.

Det nærliggende Temple University har et campus i området og har skrevet ud, at det er lukket ned.

'Søg sikkerhed. Lås jeres døre. Vær stille. Politiet er på stedet,' står der i et Tweet.

Foreløbige meldinger lyder på, at mindst seks betjente er ramt af skud og kørt på hospitalet.

Dertil er én anden betjent såret af andre årsager.

Deres præcise tilstand kendes ikke, men politikilder oplyser til CBS News, at det ikke er livstruende.