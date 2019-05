En 18-årig gymnasieelev ved navn Kendrick Castillo ofrede tirsdag sit liv i en sand helteaktion under skoleskyderiet på STEM School Highlands Ranch i Colorado.

Da en elev tog en pistol frem i klasseværelset, valgte den 18-årige - i stedet for at flygte - at springe på ham i forsøget på at stoppe ham i hans kyniske mordforsøg på sine medstuderende.

Kendrick Castillos modige handling betød, at han blev ramt af flere skud, mens hans klassekammerater havde tid til at gemme sig for skytten, og derfor bliver han nu hyldet som en helt.

»Jeg ved, at det, han gjorde, har betydet, at andre er i live nu, og det takker jeg Gud for. Jeg elsker ham. Han er en helt, og det vil han altid være,« siger hans far, John Castillo, til CNN.

Efter Kendrick Castillo satte sig til modværge og overmandede skytten, valgte tre andre elever at følge trop, hvorefter de fik skytten ned på gulvet, så resten af klassen kunne flygte ud af lokalet.

Ifølge Kendrick Castillos far og hans hustru, Maria, forsøgte de panisk at få fat i deres søn, da de hørte om skoleskyderiet i medierne. De blev mere og mere bekymrede for ham, da han ikke svarede på deres opkald eller beskeder.

»Jeg begyndte at blive bange for, om det var forkert at ringe til ham. Måske jeg risikerede hans liv ved at få hans telefon til at ringe. Jeg blev mere og mere angst og følte en knude i brystet ved tanken. Jeg kan slet ikke forstå, at det her er sket for min søn,« siger den ulykkelige far.

Det var i alt to bevæbnede elever, der tirsdag åbnede ild på skolen i Colorado. Otte elever blev såret af skud. Kendrick Castillos var den eneste, der mistede livet, mens tre af ofrene endnu er i kritisk tilstand.

Brendan Bialy hjalp den dræbte Kendrick Castillo med at stoppe den ene skytte i skoleskyderiet i Colorado tirsdag. Foto: Michael Ciaglo Vis mere Brendan Bialy hjalp den dræbte Kendrick Castillo med at stoppe den ene skytte i skoleskyderiet i Colorado tirsdag. Foto: Michael Ciaglo

»Kendric Castillo døde som en legende. Han døde som en helt,« siger Brendan Bialy, som er en af de tre elever, der hjalp Kendrick Castillo med at overmande gerningsmanden

»Jeg nægtede at være et offer. Kendrick nægtede at være et offer. Og de andre elever nægtede at være et offer.«

Ifølge Brendan Bialy var det ham, der i sidste ende formåede at få pistolen ud af hånden på gerningsmanden, hvorefter han forsøgte at få kontakt til Kendrick, som lå livløs på gulvet.

Han og en lærer forsøgte at yde førstehjælp, men desværre uden held.

18-årige Devon Erickson blev onsdag fremstillet i retten i Colorado. Foto: POOL Vis mere 18-årige Devon Erickson blev onsdag fremstillet i retten i Colorado. Foto: POOL

En af de mistænkte, 18-årige Devon Erickson, blev onsdag fremstillet i retten i Colorado og sigtet for drab og drabsforsøg. En mindreårig elev, der ikke er identificeret, er også anholdt i sagen.

Motivet til skyderiet er endnu uvist, og de to mistænkte var ikke kendt af politiet i forvejen.

Skyderiet fandt sted under en uge efter, at to personer blev dræbt under et skyderi på et universitet i Charlotte i North Carolina, og en måned efter 20-årsdagen for Columbine-massakren, hvor 12 elever og en lærer blev dræbt.

Columbine High School ligger blot otte kilometer fra STEM School Highlands Ranch.