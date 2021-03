»Vores folk er rasende. Vi er klar til at kæmpe.«

Ordene kommer fra Mohan Seshadri, leder af organisationen asiatiske amerikanere, Asian Pacific Islander Political Alliance, efter tirsdagens massakre i Atlanta, Georgia.

Otte personer blev skuddræbt – heraf var seks af ofrene asiatiske kvinder, hvilket har sat gang i en større debat og bevægelse om had og racisme mod asiatiske amerikanere, der går under hashtagget 'StopAsianHate'.

Det skriver Washington Post og AP News.

Demonstranter på gaden i Atlanta. Foto: Megan Varner Vis mere Demonstranter på gaden i Atlanta. Foto: Megan Varner

Førstnævnte beskriver, at en af ofrene, Delaina Ashley Yaun, var på date med sin mand, da skuddene indtraf.

Gerningsmanden, 21-årige Robert Aaron Long, skød omkring sig med korte mellemrum på forskellige massageklinikker i byerne Atlanta og Acworth.

På klinikken Young's Asian Massage var Delaina Ashley Yaun til stede. Hun og tre andre kvinder blev dræbt af skuddene, mens hendes mand nåede at flygte. Long fortsatte, skød og dræbte fire yderligere.

Selv nægter han, at drabene havde et racistisk motiv. Han har derimod begrundet sine handlinger med, at han har et problem med porno og sex og anså massageklinikkerne som fristelser, han ville udrydde.

Foto: KEREM YUCEL Vis mere Foto: KEREM YUCEL

Men Atlantas borgmester, Keisha Lance Bottoms, mener ikke, der er nogen tvivl:

»Lige meget hvad motivet var, ved vi, at hovedparten af ofrene var asiatiske. Vi ved også, at det her er et problem og sker i hele landet,« sagde hun efter drabene.

Organisationen Stop AAPI Hate har i en rapport konkluderet, at der siden marts 2020 er begået 3.800 hadforbrydelser mod asiater. Kvinder oplever forbrydelserne 2,3 gange mere end mænd.

FN har ligeledes beskrevet i en anden rapport, at hadforbrydelserne mod asiater har nået et alarmerende niveau, skriver TV 2.

Foto: Megan Varner Vis mere Foto: Megan Varner

Og nu har amerikanere fået nok. Hundredvis har efter drabene været på gaden for at demonstrere mod det stigende antal af hadforbrydelser.

'Vi er ikke en virus', står der på flere bannere, mens andre siger:

'Stop Asian Hate (Stop asiatisk had, red)' og 'Stop violence against women 'Stop vold mod kvinder (red.)'.

Både lokale og nationale organisationer bakker op og siger, at tirsdagens skyderier er, hvad man har frygtet, og at asiatiske kvinder, særligt i servicebranchen, nu frygter at gå på arbejde.

Jill and I are keeping everyone impacted by the shootings in Atlanta in our prayers. We don’t yet know the motive, but what we do know is that the Asian-American community is feeling enormous pain tonight. The recent attacks against the community are un-American. They must stop. — President Biden (@POTUS) March 18, 2021

Også præsident Joe Biden har reageret på drabene:

»Vi kender endnu ikke motivet, men vi ved, at det asiatisk-amerikanske samfund føler en enorm smerte i aften. De nylige angreb mod vores samfund er ikke-amerikansk.«

»Det må stoppe,« skriver Biden på Twitter.

Politiet i Atlanta har ikke endnu kunne konkludere, at drabene var racistisk motiverede.

»Jeg synes, det er vigtigt, at vi anerkender, hvis det her er en hadforbrydelse. Men vi er stadig i et tidligt stadie i undersøgelsen, så vi kan ikke træffe en beslutning,« lyder det fra politichef i Atlanta, Rodney Bryant.