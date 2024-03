Torsdag er det skuddag, og det har skabt problemer i New Zealand, der er 12 timer foran Danmark.

En række benzinstandere i New Zealand er stoppet med at virke torsdag på grund af en fejl med betaling, som er opstået, fordi det er skudår.

Det oplyser benzinstationer og udbyderen af betalingstjenesten ifølge Reuters.

Allied Fuel, Gull, Z Energy og BP har alle bekræftet, at nogle af deres benzinstandere med selvbetjening i New Zealand ikke virker på grund af problemer med betalingssystemet.

John Scott, der er topchef i Invenco Group, der står for betalingstjenesten, siger ifølge Reuters, at systemet er stoppet med at virke på grund af en "skudårsfejl".

Han siger dog også, at fejlen er ordnet og bare skal implementeres på de ramte benzinstandere i landet.

En gang hver fjerde år er der en ekstra dag i februar. Det er det, der kaldes skudår.

New Zealand er på grund af tidsforskel et af de første lande i verden til at starte en ny dag, og er dermed også blandt de første til at opleve skudår hvert fjerde år.

New Zealand er 12 timer foran Danmark, når Danmark er på vintertid og New Zealand er på sommertid.

Scott siger, at problemet kun er i New Zealand, og at Invenco er usikker på, hvad der er sket og vil undersøge det i de kommende dage.

Eksistensen af en ekstra dag to gange i hvert årti har skabt sine problemer på internettet - allermest i 2000.

29. februar 2000 skete der en alarmerende række systemfejl over hele verden.

Blandt andet sendte Japans meteorologiske institut fejlagtige vejrudsigter ud, og Montreals skattestyrelse lukkede ned, skriver AFP.

Vi har skudår, fordi det tager omkring 365,2422 dage for Jorden at nå rundt om solen. De ekstra decimaler hober sig op, og skudår er derfor til for at have en regulerende effekt.

Uden skudår ville vi ifølge AFP ikke længere følge årstiderne, hvilket ville skabe kaos for både landmænd og skoleferier.

/ritzau/