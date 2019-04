En person har åbnet ild ved en synagoge i Californien i USA.

Det skriver flere amerikanske medier, som desuden beretter, at det lokale politi har en anholdt en mand, som de mistænker står bag skyderiet.

Ifølge ABC News Arizona er flere personer kommet til skade ved skyderiet, som fandt sted i byen Poway i Califonien.

Mindst fire personer skal angiveligt være blevet transporteret til hospitalet.

San Diego Politi er stadig til stede ved synagogen og beder på Twitter folk om at blive væk fra området.

Update #1: A man has been detained for questioning in connection with a shooting incident at the Chabad of Poway synagogue. @SDSOPoway Deputies were called to Chabad Way just before 11:30 a.m. There are injuries. This is a developing situation. — Poway Station (@SDSOPoway) 27. april 2019

Opdateres...