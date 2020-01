Filmproducent står anklaget for forbrydelse mod to kvinder. De er spydspids i sager ført frem af #MeToo.

Retssagen mod filmproduceren Harvey Weinstein for seksuelle overgreb på to kvinder er onsdag startet for alvor ved en domstol i New York.

Afsløringen af Weinsteins metoder i filmbranchen blev et vigtigt afsæt for bevægelsen #MeeToo.

Dømmes hans skyldig i anklagen om overgreb på de to kvinder, risikerer han livsvarigt fængsel.

Det var en skrøbeligt udseende Weinstein, som onsdag langsomt bevægede sig ind i retsbygningen. Denne gang uden det gangstativ, som han i den senere tid har brugt.

Hans forsvarere ventes i starten af retssagen at præsentere en række e-mails. De skal vise, at der var et kærligt forhold mellem Weinstein og de to kvinder.

Anklagerne vil i deres indledende bemærkninger fremhæve, at den tidligere boss i Miramax Film var et seksuelt rovdyr, som gjorde en karriere ud af at misbruge kvinder for at give dem en vej ind i Hollywoods filmverden.

/ritzau/AFP