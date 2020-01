Dna-materiale på en kjole har fået en gammel sag om voldtægtsanklager mod Donald Trump til at blusse op igen.

En fremtrædende klummeskribent, som påstår, at Donald Trump voldtog hende i midten af 1990'erne, kræver nu en dna-prøve fra den amerikanske præsident.

Prøven skal afgøre, om genetisk materiale på hendes kjole fra dengang matcher Trumps dna.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den i dag 76-årige E. Jean Carroll hævder, at Donald Trump overfaldt hende i et omklædningsrum i det luksuriøse stormagasin Bergdorf Goodman på Fifth Avenue i New York i midten af 1990'erne og misbrugte hende seksuelt.

Beskyldningerne kom første gang frem i en artikel i The New York Magazine i juni sidste år.

Her fortalte Carroll, at Trump havde bedt om hendes råd angående køb af en gave til en kvindelig ven. Trump valgte et sæt lingeri og bad hende om at prøve det for ham.

Da de kom ind i prøverummet, påstår Carroll, at Trump forgreb sig på hende.

- Han holder mig op mod væggen med sine skuldre, presser sin hånd under min overfrakke og trækker mine trusser ned, har hun tidligere forklaret.

Derefter lynede han angiveligt bukserne ned og stødte sin penis "delvist eller helt, jeg er ikke sikker, ind i mig".

E. Jean Carroll påstår, at det lykkedes hende at skubbe Trump væk og flygte ud af prøverummet.

Nu har klummeskribentens advokat indgivet en retsanmodning for at få Donald Trump til at afgive en dna-prøve.

Det sker, fordi undersøgelser har fundet rester af dna på den kjole, E. Jean Carroll havde på den dag, den påståede voldtægt fandt sted.

- Kjolen er blevet testet. Vi har resultaterne. Min advokat, Robbie Kaplan, har anmodet Donald Trumps advokat om, at Trump afgiver en dna-prøve, skriver E. Jean Carroll på Twitter.

Ifølge The New York Magazine bekræfter to af Carrolls venner - begge fremtrædende, men unavngivne journalister - at hun på tidspunktet for det påståede overgreb fortalte dem om det.

I kølvandet på artiklen i The New York Magazine sidste år udsendte præsidenten en erklæring, hvor han udtalte, at han "aldrig har mødt denne person i mit liv".

E. Jean Carroll er ifølge AFP den 16. kvinde, som anklager Donald Trump for seksuelle overgreb, før han blev præsident.

Trump benægter alle påstandene.

