Et par tilsyneladende uskyldige tweets fra Ivanka Trump efter weekendens massedrab har fået flere amerikanere til at se rødt.

Indholdet fejlede sådan set ikke noget, og tanken bag var også god nok, da præsidentens datter søndag udtrykte sin foragt for weekendens tragiske hændelser i henholdsvis Texas og Ohio.

Her mistede i alt 29 mennesker livet og endnu flere blev såret, da gerningsmænd åbnede ild mod uskyldige og tilfældige mennesker. Først lørdag i et shoppingcenter i El Paso i delstaten Texas, og søndag ved en bar i Ohio.

I to tweets med nogle timers mellemrum tog Ivanka Trump afstand fra skyderierne, som politiet efterforsker som hadforbrydelser og terror.

As our nation mourns the senseless loss of life in El Paso, Texas and Dayton, Ohio and prays for the victims and their loved ones, we must also raise our voices in rejection of these heinous and cowardly acts of hate, terror and violence. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 4, 2019

'Samtidig med, at vores nation sørger over de meningsløse tab af liv i Texas og Ohio og beder for ofrene og deres kære, må vi også hæve vores stemmer og fordømme disse grufulde og feje handlinger af had, terror og vold,' skrev hun først, og fulgte senere op med en uddybning:

'Højreekstremisme, i lighed med alle andre former for terrorisme, er ondskab, som må ødelægges.'

Et budskab, som nok de fleste demokratisk sindede mennesker vil erklære sig enige i.

Alligevel er indlæggene faldet mange at Trump-familiens modstandere for brystet.

White supremacy, like all other forms of terrorism, is an evil that must be destroyed. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) August 4, 2019

Præsidenten selv var også ude og fordømme angrebene og understregede, at had ikke har plads i det amerikanske samfund.

Flere anklager alligevel præsidentens retorik for være medvirkende til det stigende antal masseskyderier.

Blandt dem Beto O'Rourke, som er en af demokraternes mange kandidater til det kommende præsidentvalg.

Og det er netop præsidentens facon og hans ofte hårde ordvalg, der er årsagen til, at hans datter også får høvl for sine tweets.

Overvågningskameraer fangede en mand med et våben på vej ind i Walmart-butikscenteret i byen El Paso. Foto: Courtesy Of Ktsm 9/Ritzau Scanpix Vis mere Overvågningskameraer fangede en mand med et våben på vej ind i Walmart-butikscenteret i byen El Paso. Foto: Courtesy Of Ktsm 9/Ritzau Scanpix

Flere skriver direkte, at de mener Trump selv er en højreorienteret ekstremist. Andre mener, at han er kraftigt påvirket af dem.

Politisk kommentator og forfatter Mika Brzezinski er en af dem, der langer kraftigt ud:

'Tak, Ivanka. Jeg føler virkelig din medfølelse med denne Twitter-meddelelse. Det er en vittighed. Jeg har mistet al evne til at udholde dine meningsløse, tankeløse forsøg på at lade, som om du bryder dig om disse temaer,« skriver hun.

Den canadiske kunstner og komiker Deven Green skriver - i skikkelse af sit alter ego Mrs. Betty Bowers:

'Ja, vi burde hæve stemmerne i modstand mod din far, som joker med at skyde folk på Fifth Avenue og som lavede sjov til et nationalistisk rally, da han blev spurgt, hvordan han ville håndtere migranter, som krydsede grænsen og råbte: Skyd dem!'

Tv-værten og skribenten Reza Aslan er mere direkte i sin kritik:

'Gå til Helvede. Helt ærligt. Du og hele din højreekstremistiske familie kan gå ad helvede til,' skriver han.

Et indlæg, som har fået særlig opmærksomhed, er skrevet af David Hogg, som sidste år overlevede skyderiet i Parkland. Dengang mistede 17 mennesker livet

'Fantastisk. Nu kan du bede din far om at stoppe med at bruge dem (højreekstremismen, red.) som en valgkampsstrategi,' skriver David Hogg.

Siden skyderiet i Parkland har Hogg markeret sig som en markant kritiker af USA's liberale våbenlovgivning.