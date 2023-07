»Vi vil alle savne dig. Især mig.«

Sådan skrev en ung britisk mand i sine mindeord, efter hans lillesøster var blevet fundet dræbt i et skovområde for omkring halvandet år siden.

Nu er han dømt for på 'depraveret' vis at have dræbt hende.

Forinden skal han også have begået seksuelle overgreb mod hende - med den hensigt at voldtage hende.

Men der stopper den uhyggelige sag ikke.

Det skriver en række britiske medier som The Guardian, BBC, The Independent og Sky News.

Kalenderen viste 26. november 2021, da den 16-årige Amber Gibson pludselig forsvandt og blev meldt savnet.

To dage senere blev hendes lig fundet i et skovområde ved parken Cadzow Glen i skotske Hamilton.

20-årige Connor Gibson er blevet kendt skyldig i at have dræbt hende. Foto: Politiet i Skotland Vis mere 20-årige Connor Gibson er blevet kendt skyldig i at have dræbt hende. Foto: Politiet i Skotland

Gemt mellem buske og grene lå hun afklædt, smurt ind i jord og mudder.

I nærheden fandt man hendes tøj.

Endnu to dage senere skrev hendes storebror, den i dag 20-årige Connor Gibson, et mindeopslag om hende på et socialt medie:

»Amber, du vil flyve højt for evigt. Vi vil alle savne dig. Især mig. Jeg elsker dig, ginger midget. GBFN ('goodbye for now', 'farvel for nu', red.),« skrev han.

Dagen efter blev han anholdt og sigtet for at have dræbt sin lillesøster.

Under en 13 dage lang retssag er det kommet frem, at de to søskende – fra de var henholdsvis tre og fem – var i pleje hos parret Craig og Carol Niven, som fik tildelt permanent pleje af søskendeparret et par år senere.

I retten fortalte plejefaderen ifølge BBC, at de to søskende ikke kunne blive efterladt i hinandens selskab, da de 'ikke var en god kombination'.

Videre fortalte Craig Niven, at han dagen efter, at Ambers lig var blevet fundet, talte i telefon med Connor, som – ifølge plejefaderen – fortalte, at han havde skændtes med søsteren, før de to mødte hinanden den fredag aften, hvor hun forsvandt.

Her ses søskendeparret på overvågning den aften, Amber Gibson forsvandt. Foto: CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE Vis mere Her ses søskendeparret på overvågning den aften, Amber Gibson forsvandt. Foto: CROWN OFFICE AND PROCURATOR FISCAL SERVICE

På det tidspunkt var Amber flyttet ud og boede på et børnehjem, mens Connor, der var fyldt 18, boede på et hjemløseherberg.

Lige siden han blev anholdt, har Connor Gibson nægtet sig skyldig.

Men ifølge anklageren forbandt hele 21 forskellige omstændigheder storebroderen med drabet og det seksuelle overgreb på lillesøsteren.

Blandt andet knyttede betydelige mængder retsmedicinske beviser Connor til sagen.

Eksempelvis blev der fundet blodpletter på hans tøj, som han havde forsøgt at skjule ved at smide det i en skraldespand, og hans dna blev fundet på 39 dele af hendes krop.

Også på hendes shorts, som var blevet revet af hende.

Under retssagen, der kørte ved High Court i Glasgow, lød anklagen, at Connor havde taget Ambers tøj af hende og angrebet hende, blandt andet ved at påføre hende slag i hovedet og på kroppen.

Til sidst skal han have strammet sine hænder om hendes hals.

Tirsdag blev han kendt skyldig i at have dræbt hende og begået seksuelle overgreb mod hende.

»Din søster … Den sidste person, hun så, var dig, der kvalte hende. Det var depraveret, og du kommer til at betale en høj pris for det,« lød det fra dommeren, skriver Sky News.

Men storebroderen er ikke den eneste, der er blevet dømt i sagen.

For efter Amber blev dræbt – men før hendes lig blev fundet af politiet – fandt en anden person hende.

Den 45-årige mand Stephen Corrigan, som ikke har en relation til nogen af de to søskende, er blevet fundet skyldig i såkaldt 'fredskrænkelse', da han opdagede den 16-årige piges lig og på 'upassende' vis valgte at berøre det.

Derefter skjulte han hendes lig.

Han kontaktede ikke alarmcentralen og fortalte, at han havde fundet en pige ligge dræbt.

Stephen Corrigan har selv nægtet sig skyldig, og hans far har i retten fortalt, at sønnen var hjemme hos ham.

Men det fandt retten ikke troværdigt, og ifølge BBC sagde dommeren, at mandens dna 'fortæller historien'.

Efter skyldkendelsen faldt, udsendte plejeforældrene en udtalelse:

»Da de ankom til vores hjem, var Amber tre år og Connor fem år. Connor sagde: 'Vi er i sikkerhed' – og det var de, indtil han tog den sikkerhed fra dem.«

De to mænds endelige dom falder den 4. september.