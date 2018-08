Hvis du har valgt at tage på en sen sommerferie, så kan det være, at Tyrkiet skal være destinationen. Landets valuta, liraen, er i frit fald, og det betyder, at det sjældent har været billigere at shoppe designermærker i landet. Det skriver finansmediet Bloomberg.

Bloomberg oplyser, at man i en Chanel-forretning kan købe en kamerataske til 18.500 lira, som svarer til 2.877 amerikanske dollars (ca. 18.800 kroner). På Chanels europæiske hjemmeside koster den samme kamerataske 3.700 amerikanske dollars (ca. 24.600 kroner). Altså får man en rabat på omkring 22 procent.

Finansmediet har talt med en ung mand foran Chanel-forretningen i İstinye Park-indkøbscentret omkring situationen.

»Nu er Tyrkiet det billigste sted i verden at shoppe,« siger 22-årige Orhan, som holder en plads i køen til forretningen for et kinesisk par. Her står flere og venter i mindst 30 minutter på at komme ind og punge ud.

I starten af måneden var 100 lira 129,2 kroner værd. I dag er 100 lira 94,7 kroner værd. Presset på den tyrkiske valuta skyldes blandt andet, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har udtalt, at han vil fordoble toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium. Trump erkendte også i tweetet, at forholdet mellem de to NATO-lande ikke er godt for tiden.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018

Fordoblingen af toldsatserne sker tilsyneladende på baggrund af, at de tyrkiske myndigheder har tilbageholdt den amerikanske præst Andrew Brunson. Brunson er mistænkt for at støtte bagmændene bag det fejlslagne militærkup i Tyrkiet i 2016.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har heller ikke sparet på de mindre fine ord som reaktion på toldsatserne.

»Det er forkert at vove at bringe Tyrkiet i knæ gennem trusler om en præst,« sagde Erdogan ved et vælgerarrangement for få dage siden.

»Skam jer, skam jer. I er ved at bytte jeres strategiske partner i Nato ud med en præst. Hvis de har dollaren, har vi Allah,« lød det fra præsidenten.