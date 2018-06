En hel del indbyggere i den norske by Trondheim blev lørdag mødt af et skræmmende syn, da de passerede indkøbscenteret Sirkus Shopping.

En mand hang tilsyneladene i én arm fra bygningens tag et pænt stykke over jorden.

Det fik mange af de bekymrede borgere til at kime politiet ned i håb om, at ordensmagten kunne yde noget assistance til manden, skriver TV 2 Norge.

»Når man passerer i bil, og får dette syn i øjenkrogen, så er det vanskeligt at få et klart overblik over hele situationen. Folk frygtegde, at han var i akut livsfare, siger indsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Solfrid Lægdheim, til TV 2 Norge.

Hvad trafikanterne ikke vidste er, at manden var den 34-årige tryllekunstner og illusionist Christian Wedøy, og han mener absolut ikke, at han var i livsfare eller bragte andres liv i fare.

»Jeg tror, folk klarer at holde sig på vejen, selv om de ser dette«, siger han til TV 2 Norge.

Christian Wedøy deltog i programmet 'Norske talenter' i 2012, og har siden da holdt sin berømmelse ved lige ved at udføre en række halvfarlige tricks. Han specialiserer sig i udbrydertricks, og har blandt andet brilleret med dette, hvor han bryder ud af en stor mælkejunge fyldt med vand: