Da det hele var overstået, satte manden i den grønne skjorte, det spraglede slips og det lilla jakkesæt sig roligt ned på et togsæde. Og begyndte at ryge en cigaret.

Lige indtil politiet kom.

Der er kommet nye detaljer frem fra søndagens kniv- og ildangreb i Tokyos metro, hvor 17 personer blev såret – heraf en alvorligt. Det skriver blandt andre Japan Times.

Her fremgår det, at den 24-årige gerningsmand efterfølgende ikke gjorde noget for at modsætte sig en anholdelse. Tværtimod. Ifølge politiet udtalte han, »at han ønskede at slå folk ihjel, så han han kunne få dødsstraf«.

I en video fra metrostationen Kokyryo, der er lagt på sociale medier, kan man videre se, hvordan manden udklædt som tegneserieskurken Jokeren tog det helt roligt efter at have udløst totalt kaos på toget forinden.

Her satte han sig altså roligt ned og tog sig en smøg (se ovenfor).

Den 24-årige mand skulle videre have fortalt politiet, at han var inspireret af en hændelse i Tokyos metro for kun få måneder siden, da en anden mand i august ligeledes gik til angreb med en kniv og sårede 10 personer.

Søndagens episode fandt sted ved 20-tiden om aftenen, og flere vidner fortæller, at de i første omgang troede, at der var tale om en halloween-prank, da de så den 24-årige mand komme gående gennem toget med en blodig kniv i hånden.

Men da han hurtigt herefter hældte brandbar væske ud i en togvogn og satte ild til desæder og gulv, gik alvoren op for folk.

»Jeg hørte et hørt brag og så flammer og røg bagude. Alle gik i panik,« som et vidne siger til Japan Times.

Andre videoer på sociale medier har vist, hvordan togpassagerer flygtede ned gennem vognene eller forsøgte at kravle ud af vinduerne, da toget endeligt stod stille på Kokyryo-stationen.

»Jeg så en kvinde, der græd og rystede. Jeg troede, at jeg skulle dø,« som et vidne fortæller.

Endelig er der også en video, der viser, hvordan manden i jokerkostumet bliver anholdt i togvognen, hvor han kort forinden blev set siddende med en cigaretten. (Se ovenfor)

Det skulle være en mandlig passager i 70erne, der er kommet kritisk til skade i toget, der oprindeligt var på vej til Shinjuku.