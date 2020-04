De bliver smidt ud af deres lejligheder med få timers varsel. Udsat for vilkårlige corona-test og tvunget i 14 dages karantæne. De bliver afvist på restauranter og kan ikke booke værelser på hoteller.

De seneste uger har sorte i den kinesiske storby Guangzhou fortalt den samme historie i forskellige versioner:

At de bliver lagt for had og forfulgt af myndighederne i Kinas tredjestørste by.

Den amerikanske tv-station CNN har interviewet en lang række sorte mennesker i den kinesiske storby, hvoraf flere er blevet hjemløse eller udsat for vilkårlige corona-test.

#china chasing out #AFRICANS .... We need to develop and fix our land. pic.twitter.com/sMCLktv2Ln — #WOMANOFSTEEL (@yemialadee) April 12, 2020

Nu advarer USA ligefrem afro-amerikanere mod at opholde sig i byen, og fra flere afrikanske lande kræver embedsmænd og politikere handling fra kineserne efter det, de betegner som racistiske hændelser.

Myndighederne afviser alle beskyldninger, men flere og flere vidneudsagn fra personer med afrikanske oprindelse fortæller uafhængigt af hinanden om det, de oplever som en hetz.

Episoder, som også er beskrevet i avisen Washington Post.

De kinesiske myndigheder er skrækslagne for et nyt udbrud af coronavirus og har efter alt at dømme den overbevisning, at smitten nu kommer med udlændinge.

African students and expatriates in China are reportedly being evicted from their homes and mistreated

African ambassadors in China have written to the country's foreign minister over what they call discrimination against Africans pic.twitter.com/CtiQbNED56 — African Revolt (@Africarevolt) April 13, 2020

Fredag til søndag blev der ifølge tv-stationen Al-Jazeera registreret 114 nye tilfælde af sygdommen i Guangzhou.

Af dem skulle 16 være blandt afrikanere i byen.

Det har angiveligt fået myndigheder og indbyggere til at se på sorte mennesker som smittebærer, og det har fået voldsomme konsekvenser for sorte og folk af afrikansk oprindelse.

For eksempel har kinesiske myndigheder forbudt barer og restauranter at servere for kunder, der 'ser ud til at være af afrikansk oprindelse'. Og kinesere, der har haft 'afrikansk kontakt,' skal gå i to ugers selv-karantæne.

I don't see any liberals or media outlets talking about how Africans in China are now being blamed for the Coronavirus



This man (with a baby) is being locked in his home by Chinese doctors



China is the scummiest, most racist country on earthpic.twitter.com/VpMV2pQ9QH — Josh (@JoshLeCash) April 12, 2020

De kinesiske myndigheder massetester også det store antal afrikanske immigranter, som bor i Guangzhou.

Videoer på de sociale medier, som efter sigende viser, hvordan myndighederne i byen målrettet går efter de sorte, har vakt harme i flere afrikanske lande.

Forleden mødtes lederen af Repræsentanternes Hus i Nigeria, Femi Gbajabiamila, med Kinas ambassadør i landet.

»Jeg ved, at jeg ikke taler diplomatisk til dig, men det skyldes, at jeg er vred over det, der foregår,« sagde en tydeligt vred Femi Gbajabiamila under mødet.

Today I met with the Chinese Ambassador to Nigeria on the disturbing allegation of ill treatment of Nigerian citizens in China. I showed him the video clip that had made the rounds. He promised to look into it and get back to my office on Tuesday. pic.twitter.com/9SUxH0rI7X April 10, 2020

Bagefter lagde han et videoklip fra mødet ude på sin Twitterprofil.

Også Nigerias udenrigsminister Geoffrey Onyeama er gået ind i sagen. På et møde med den kinesiske ambassadør i Nigeria udtrykte han ifølge Berlingske sin »voldsomme bekymring« over beskyldningerne om mishandling af nigerianerne i Guangzhou.

Og i Kenya lød forside-historien på avisen Saturday Nation i sidste uge:

'Kenyanere i Kina: Red os fra helvede.'