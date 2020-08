Moren til den lille pige fik sit livs forskrækkelse, da hun var sammen med datteren til en international festival for drageflyvning i Taiwan. Pludselig så hun sin datter hænge forenden af en drage.

Det beretter tv-stationen CNN.

Videoen blev delt hyppigt på de sociale medier, der viser den treårige pige blive fanget af en langhalet orange drage, i det arrangørerne giver slip på den.

Skrig og rædsel kan høres i videoen, imens den lille pige hænger fast i stoffet og bliver slynget voldsomt frem og tilbage i vinden.

Den treårige pige fanget i luften af dragen. Foto: CNN/Reuters

I hele 30 sekunder befinder pigen sig i luften, før hun heldigvis ryger ned mod jorden igen.

Pigen blev efterfølgende hastet til hospitalet. Her kunne lægepersonalet på mirakuløs vis kun konstatere mindre skrammer på ansigt og nakke, bekræfter Taiwans regeringsstyrede medie, CNA.

Hun er siden blevet udskrevet fra hospitalet og er nu hjemme ved sin familie.

Festivalen, der blev afholdt i byen Hsinchu, blev efterfølgende afbrudt. Byens borgmester, Lin Chih-cien, undskyldte efterfølgende hændelsen på Facebook:

“Vi vil gennemgå omstændighederne for at forhindre ulykker som denne i at ske igen og holde folk ansvarlige,” skriver han på det sociale medie.

En usædvanlig høj vindstyrke overraskede arrangørerne, og var en af årsagerne til de kaotiske tilstande.

Ifølge taiwanske CNA måltes der vinde på op til 61 kilometer i timen, der ramte festivalen da den stakkels lille pige pludselig blev trukket op i luften.