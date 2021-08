En kvinde skulle have en uforglemmelig oplevelse på sin ferie i Puerto Vallarta, Mexico.

Og uforglemmelig blev den. Men af alle de forkerte årsager. Det skriver det lokale medie Vallarta Daily.

Torsdag omkring 14.30 tog den 21-årige kvinde, Maria Monserrat Munoz Cueyo, ud på en faldskærmstur.

Faldskærmen skulle trækkes efter en båd i havet ved Camarones strand - også det, der kendes som parasailing.

De første problemer opstod allerede, da den kraftige vind gjorde det svært at få hende ned igen.

Men det skulle snart gå fra slemt til værre, da rebene mellem båden og faldskærmen pludselig knækkede.

På videoen kan det ses, hvordan faldskærmen pludselig ryger ud af kontrol og stiger voldsomt, før den til sidst forsvinder ud af billedet.

Herfra svævede kvinden to kilometer ind over et byområde, mens flere beboere kunne følge den hjælpeløse kvinde.

Men hvis den 21-årige kvinde troede, at det ikke kunne blive værre, tog hun grueligt fejl.

For da hun endelig landede i Versailles nabolaget, viklede faldskærmen sig ind i elledningerne og skabte en potentielt livsfarlig situation.

Her hang hun og dinglede i flere minutter, før flere lokale kom hende til udsætning.

Når det kunne lade sig gøre at få hende ned, skyldes det, at kablet var halvisoleret. Hvis det ikke var det, ville den unge kvinde ikke have overlevet, lyder det fra de lokale myndigheder.

Maria Monserrat Munoz Cueyo blev efterfølgende fragtet til en privat klinik, hvor hun blev behandlet for mindre skader på ansigtet og benene.