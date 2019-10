Den mand, der stod bag det voldsomme skudangreb ved en synagoge i den tyske by Halle, filmede angiveligt det hele.

Videoen, som flere tyske medier melder at have set, er både rystende og blodig.

Den formodede gerningsmand dukkede op ved synagogen i den tyske by omkring klokken 13:00 iført hjelm, militærtøj - og våben.

På siden af hjelmen skal et kamera angiveligt have siddet - og det kamera skal ifølge Bild have live-streamet alt, hvad der skete.

I videoen ser man efter sigende, hvordan den formodede gerningsmand placerer sprængstof ved synagogen - og man ser ifølge Bild, at han forsøger at skyde sig vej ind gennem den jødiske kirkes fordør.

Det lykkes ham dog ikke.

Dernæst ser man, hvordan en kvinde tilfældigvis kommer gående forbi - og bliver skudt og dræbt.

Da det ikke lykkes for manden at komme ind i synagogen, går han ifølge Bild ned ad gaden, hvor han kommer forbi en kebabbutik.

Der skyder han en tilfældig mand.

Politiet i Halle har ikke kommenteret hverken videoen eller dens indhold - og videoens ægthed er ikke bekræftet fra officiel side.

Tidligere onsdag meldte politiet ud, at man havde anholdt en person i sagen, men det er ikke meldt ud, om der er tale om den formodede gerningsmand.

Ifølge det tyske medie Spiegel er den formodede gerningsmand identisk med en 27-årig mand fra Sachsen-Anhalt.

Det er dog heller ikke noget, der er blevet bekræftet af politiet.

To personer - en mand og en kvinde - mistede livet under angrebet. To andre meldes at være blevet såret.

Tysklands indenrigsminister, Horst Seehofer, fortæller torsdag aften, at motivet for angrebet sandsynligvis var antisemitisk.

»Der er nok indikationer til at sige, at det er muligt, at det var et ekstremistisk højrefløjsangreb,« fortæller han ifølge Reuters.