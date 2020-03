9. februar 2020 havde den italienske lokalavis L’Eco di Bergamo blot en enkelt side med dødsannoncer.

Men sådan ser billedet langt fra ud i dag.

Lørdag delte italienske Giovanni Locatelli nemlig en video på sin Facebook-side, der siden har delt sig som en steppebrand på adskillige sociale medier.

På videoen bladrer han først igennem en udgave af avisen L’Eco di Bergamo, der er lokalavisen i byen Bergamo. Avisen er fra den 9. februar 2020 og dermed inden, at situationen i Italien blev meget kritisk. Her er antallet af dødsannoncer begrænset til bare en enkelt side.

»Hej venner. Jeg vil lige give jer et indblik i, hvordan situationen er lige nu. L’Eco di Bergamo søndag 9. februar. En side plus en smule,« siger han på videoen, inden han begynder at bladre i den selvsamme avis fra 13. marts 2020 - altså bare en måned side.

Og her er det et noget andet billede, der tegner sig.

»Lad os se i avisen fra i dag. fredag 13. marts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 (sider med dødsannoncer, red.). En simpel influenza. Tak,« lyder det til sidst fra Giovanni Locatelli.

Videoen blev delt lørdag middag og er siden blevet delt flere tusinde gange på både Facebook og flere andre sociale medier. Se videoen herunder: