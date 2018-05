Mindre end 30 meter. Så tæt var en af verdens værste flykatastrofer fra at ske.

Med blot få sekunder tilbage blev det, der kunne være blevet en af luftfartshistoriens værste ulykker, afværget den 7. juli sidste år på San Francisco International Airport.

Kort før midnat den dag var et Air Canada Airbus A320-fly fra Toronto ved at gøre klar til at lande. Fra kontroltårnet lød det, at flyet skulle lande på bane 28L, men af uvisse årsager havde flyet i stedet kurs mod en parallel taxibane, hvor fire fly fyldt med passagerer holdt klar og ventede på at få grønt lys til at lette.

I en ny video, som efterforskningsagenturet National Transportation Safety Board har offentliggjort, kan man se, hvor tæt katastrofen var fra at ske.

I baggrunden af videoen kan man se, hvordan Air Canada-flyet er på vej mod taxibanen, og det har efterfølgende vist sig, at flyet var mindre end 30 meter over jorden, da det fløj hen over et af de ventende passagerfly.

Det var først i sidste øjeblik, det gik op for piloterne, hvad der var ved at ske, hvorefter de fik rettet flyet op og fløjet det væk fra taxibanen.

'Hvor er den fyr på vej hen?'

På lydoptagerlser, som er blevet offentliggjort efterfølgende, kan man høre samtalen mellem kontroltårnet og piloten under landingen, hvor piloten blandt andet spørger, om det er korrekt, at han skal lande på bane 28R.

»Kontroltårn, jeg vil bare lige bekræfte – dette er Air Canada 759 – jeg kan se nogle lys på landingsbanen, på tværs af landingsbanen. Kan du bekræfte, at vi kan lande,« lød det fra piloten.

»Canada 759 bekræfter, at du kan lande på landingsbane ’28 Right’. Der er ingen andre på ’28 Right’ end dig,« lød svaret fra kontroltårnet, der ikke vidste, at piloten i stedet havde kurs mod banen ved siden af, hvor de fire passagerfly ventede på take off.

Kort efter kan man høre, at en tredje part - en af piloterne, der sad i et af flyene på taxibanen - brød ind i samtalen.

»Hvor er denne fyr på vej hen? Han er på taxibanen,« sagde han.

Det var det, der gjorde, at alle blev klar over, at noget var ved at gå helt galt, og katastrofen blev afværget.

Hvis det ikke var sket, kunne det ifølge den pensionerede pilot Ross Aimer, der tidligere har fløjet for United Airline og nu er direktør i flykonsulentfirmaet Aero Consulting Experts, være blevet en af de værste flykatastrofer i historien - hvis ikke dén værste.

»Hvis du forestiller dig en Airbus, der kolliderer med fire passagerfly, fulde af brændstof og passagerer, så kan du forestille dig, hvor forfærdeligt dette kunne være endt,« sagde han sidste år til The Mercury News.

Det vides endnu ikke, hvorfor det gik så galt under landingen, og hvorfor piloterne havde retning mod taxibanen i stedet for den korrekte landingsbane.